цей матеріал доступний українською

Украинская сборная завоевала первые медали на чемпионате Европы по биатлону

17:32, 26 февраля 2020
Другое
254 0
Дмитрий Пидручный в финале допустил три промаха / фото: biathlon.com.ua

По итогам двух гонок сборная Украины завоевала две медали.

Читайте также"Не чужой человек": тренер российского чемпиона мира по биатлону получил аккредитацию от сборной Украины

У мужчин обладателем бронзовой награды стал Дмитрий Пидручный. До золотой награды украинскому биатлонисту не хватило 0,5 секунды.

Суперспринт. Финал. Мужчины

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) - (0+2)  14:12,8

2. Адам Вацлавик (Чехия) - (0+3)  +0,4

3. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+2) +0,5...

15. Руслан Ткаленко (Украина) - (1+1)  +55,1

23. Артем Прима (Украина) - (3+3)  +1:16,5

У женщин украинка Елена Пидгрушная выиграла серебро. Еще одна представительница украинской сборной Валя Семеренко завершила гонку четвертой.

Суперспринт. Финал. Женщины

1. Евгения Павлова (Россия) - (0+0)  16:31,8

2. Елена Пидгрушная (Украина) - (0+1)  +2,8

3. Хлое Шевалье (Франция) - (0+1)  +5,5

4. Валя Семеренко (Украина) - (1+2)  +8,4...

6. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1)  +15,2

16. Вита Семеренко (Украина) - (2+3)  +1:12,3

18. Юлия Журавок (Украина) - (1+2)  +1:13,2

Как сообщал УНИАН, на чемпионате мира по биатлону Украина завоевала одну медаль - в женской эстафете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter