Украинская сборная завоевала первые медали на чемпионате Европы по биатлону

Дмитрий Пидручный стал бронзовым призером, а Елена Пидгрушная выиграла серебро.

В белорусских Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований прошел мужской и женский суперспринт.

По итогам двух гонок сборная Украины завоевала две медали.

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У мужчин обладателем бронзовой награды стал Дмитрий Пидручный. До золотой награды украинскому биатлонисту не хватило 0,5 секунды.

Суперспринт. Финал. Мужчины

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) - (0+2) 14:12,8

2. Адам Вацлавик (Чехия) - (0+3) +0,4

3. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+2) +0,5...

15. Руслан Ткаленко (Украина) - (1+1) +55,1

23. Артем Прима (Украина) - (3+3) +1:16,5

У женщин украинка Елена Пидгрушная выиграла серебро. Еще одна представительница украинской сборной Валя Семеренко завершила гонку четвертой.

Суперспринт. Финал. Женщины

1. Евгения Павлова (Россия) - (0+0) 16:31,8

2. Елена Пидгрушная (Украина) - (0+1) +2,8

3. Хлое Шевалье (Франция) - (0+1) +5,5

4. Валя Семеренко (Украина) - (1+2) +8,4...

6. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1) +15,2

16. Вита Семеренко (Украина) - (2+3) +1:12,3

18. Юлия Журавок (Украина) - (1+2) +1:13,2

Как сообщал УНИАН, на чемпионате мира по биатлону Украина завоевала одну медаль - в женской эстафете.