Украинская теннисистка Костюк с разгромом в финале стала чемпионкой турнира в Каире (видео)

Украинка не оставила шансов сопернице.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является 168-й ракеткой мира, выиграла турнир ITF в египетском Каире с призовым фондом 60 тысяч долларов.

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В решающем поединке 17-летняя теннисистка разгромила 22-летнюю Алену Большову из Испании, занимающую 108-ю позицию в рейтинге WTA.

Финал продолжался 54 минуты и завершился победой Костюк со счетом 6:1, 6:0. Cтоит отметить, что украинка побеждала всех своих соперниц на турнире в двух партиях.

Это третий титул в карьере украинской теннисистки в одиночном разряде. В 2017-м она стала чемпионкой в Дунакеси (Венгрия), а в 2018-м - в Берни (Австралия).

Видеообзор финала опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

Накануне Марта Костюк в дуэте с россиянкой Камиллой Рахимовой также выиграла парный титул в Каире.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины без шансов уступила американке на старте турнира в Дубае.