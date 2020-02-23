Чемпионат мира по биатлону: результаты мужского масс-старта

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялся мужской масс-старт.

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Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Последний не отобрался на масс-старт, но заменил россиянина Александра Логинова, который не стартовал.

Прима в итоге допустил три промаха и стал 20-м, а Пидручный использовал четыре дополнительных патрона и занял 23-е место.

Победу с чистой стрельбой одержал норвежец Йоханнес Бе.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 38.09,5 (0)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) - +42,0 (3)

3. Эмильен Жаклен (Франция) - +55,0 (2)

20. Артем Прима (Украина) - +2.32,7 (3)

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - +3.13,5 (4)

Это была заключительная гонка турнира. Украина завершила ЧМ с единственной медалью - бронзу добыли девушки в женской эстафете.

УНИАН ранее сообщал о результатах женского масс-старта в Антхольце.