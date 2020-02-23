Чемпионат мира по биатлону: результаты женского масс-старта

Елена Пидгрушная получила две минуты штрафа, из-за которых не смогла остаться в топ-20.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась очередная гонка - женский масс-старт.

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Украину в ней представляла единственная биатлонистка Елена Пидгрушная.

Украинка допустила по одному промаху на обоих огневых рубежах, в результате чего стала 13-й. Позже Пидгрушную оштрафовали на две минуты, из-за чего она оказалась на 24-й строчке в зачете. Причина наказания - пропуск штрафного круга.

Победу с двумя промахами праздновала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Результаты гонки:

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) - 39.14,0 (2)

2. Доротея Вирер (Италия) - +20,7 (3)

3. Ханна Эберг (Швеция) - +26,1 (3)

24. Елена Пидгрушная (Украина) - +3.27,5 (2).

"Я не прошла штрафной круг. На выходе с рубежа потеряла очки и палку. Тренеры выдали палку и сказали, что 10-я. Но я поняла, что не могу быть так высоко. За столько лет у меня еще такого не было. Нельзя в таком возрасте делать такие ошибки", - прокомментировала свой штраф Пидгрушная в эфире "UA:Перший"..

УНИАН ранее сообщал о том, что Пидгрушная принесла Украине первую медаль на чемпионате мира-2020 в женской эстафете.