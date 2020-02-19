Претендент на гол сезона: хоккеист украинского клуба забросил шайбу оригинальным способом (видео)
12:19, 19 февраля 2020Другое
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Александр Шибаев отличился в стиле игры в лакросс.
Александр Шибаев отличился необычным образом / фото: УХЛ
Хоккеист херсонского "Днепра" Александр Шибаев забросил эффектную шайбу в матче 35-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги против киевских "Ледяных волков".
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Шибаев забросил шайбу оригинальным образом - в стиле "лакросс". Хоккеист, атакуя из-за ворот, подбросил шайбу себе на клюшку и с высоты отправил ее в ворота.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что хоккеист "Белого барса" забросил самую быструю шайбу в истории УХЛ.
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