Претендент на гол сезона: хоккеист украинского клуба забросил шайбу оригинальным способом (видео)

Александр Шибаев отличился в стиле игры в лакросс.

Хоккеист херсонского "Днепра" Александр Шибаев забросил эффектную шайбу в матче 35-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги против киевских "Ледяных волков".

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Шибаев забросил шайбу оригинальным образом - в стиле "лакросс". Хоккеист, атакуя из-за ворот, подбросил шайбу себе на клюшку и с высоты отправил ее в ворота.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что хоккеист "Белого барса" забросил самую быструю шайбу в истории УХЛ.