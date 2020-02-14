Украинская теннисистка Цуренко прошла в полуфинал турнира в Каире

Леся Цуренко успешно выступает на турнире ITF в одиночном разряде.

Экс-вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась в полуфинал на турнире ITF в Каире.

В четвертьфинальном матче украинка, которая посеяна на турнире под №4, обыграла шестую сеяную Лару Арруабарену из Испании.

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Судьба первого сета решилась на тайбрэйке, а во втором Цуренко отдала сопернице только два гейма. Итоговый счет - 7:6 (6), 6:2.

В полуфинале Цуренко, которая на данный момент занимает 129-е место рейтинга WTA, встретится с первой сеяной Арантой Рус из Нидерландов, которая является 77-й ракеткой мира.

Отметим, что в этот же день Цуренко играла в Каире в парном разряде. Вместе с украинкой Мартой Костюк она не смогла пробиться в финал, уступив чешско-польскому дуэту в составе Александры Крунич и Катаржины Питер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Таиланде.