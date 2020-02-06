Знаменитая российская гимнастка совершила попытку самоубийства

Александру Солдатову госпитализировали.

Звезда российской художественной гимнастики Александра Солдатова пыталась покончить жизнь самоубийством в Москве.

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Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", - сообщил источник.

По информации Telegram-канала Baza, спортсменка пыталась перерезать себе вены на левой руке. Девушка находится в тяжелом состоянии.

Александра Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), а также чемпионкой мира в упражнении с лентой (2018). Кроме того, российская гимнастка трижды выигрывала чемпионат Европы (2015, 2017, 2019).

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины по художественной гимнастике выступит на турнире в Москве.