Легионеры обыграли украинцев в Матче звезд баскетбольной Суперлиги (видео)

Лучшие баскетболисты Суперлиги сыграли друг против друга.

В киевском "Дворце спорта" прошел Матч звезд украинской Суперлиги, в котором команда "Звезды Украины" играла против "Звезд Легиона".

Встреча завершилась победой легионеров.

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"Звезды Украины" - "Звезды Легиона" - 119:126 (25:37, 36:31, 29:29, 29:29)

Самым результативным в составе украинской команды стал Максим Пустозвонов, который набрал 22 очка, сделал 5 подборов и 6 результативных передач. У легионеров 16 очков, 9 подборов и 11 передач себе в актив записал Квентин Питерсон.

Самым ценным игроком Матча звезд был признан американский защитник Генри Дугат. На его счету 14 очков, 8 подборов и 9 передач.

Полное видео Матча звезд-2020

Напомним, перед матчем прошли традиционные конкурсы слэм-данков, мастерства и трехочковых. УНИАН ранее сообщал о результатах конкурсов на Матче звезд.