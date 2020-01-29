В откровенном купальнике: скандальная модель неоднозначно почтила память легенды НБА Брайанта (фото, видео)
Скандально известная Instagram-модель Кинси Волански своеобразно почтила память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.
Волански, несмотря на минусовую температуру, в одном купальнике появилась на лыжной трассе в австрийском Шладминге, где проходил этапа Кубка мира по горным лыжам.
Модель предстала перед телекамерами на финише трассы, держа в руках плакат с надписью "Покойся с миром, Коби" ("RIP Kobe").
Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту 🤨— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020
Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом «RIP Kobe» прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi
Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmrpic.twitter.com/utRMuF1zVe— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020
Напомним, Волански получила широкую известность после того, как в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.
Коби Брайант, его 13-летняя дочь, а также еще семь человек погибли 26 января. Частный вертолет Брайанта из-за тумана врезался в холм. В результате аварии погибли все, кто находился на борту воздушного судна.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что журнал Time посвятил Брайанту обложку.