В откровенном купальнике: скандальная модель неоднозначно почтила память легенды НБА Брайанта (фото, видео)

Кинси Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом в честь Коби Брайанта.

Скандально известная Instagram-модель Кинси Волански своеобразно почтила память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.

Волански, несмотря на минусовую температуру, в одном купальнике появилась на лыжной трассе в австрийском Шладминге, где проходил этапа Кубка мира по горным лыжам.

Модель предстала перед телекамерами на финише трассы, держа в руках плакат с надписью "Покойся с миром, Коби" ("RIP Kobe").

Напомним, Волански получила широкую известность после того, как в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь, а также еще семь человек погибли 26 января. Частный вертолет Брайанта из-за тумана врезался в холм. В результате аварии погибли все, кто находился на борту воздушного судна.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что журнал Time посвятил Брайанту обложку.