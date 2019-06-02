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Американская модель в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов (фото)

01:51, 02 июня 2019
Футбол
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Кинси Волански / REUTERS

Девушка, одетая только в купальник с надписью "vitaly uncensored", на 18-й минуте пробежала до середины поля, после чего ее поймали стюарды и увели с газона.

Как сообщает eurosport.ru, выбежавшей на поле оказалась американская модель Кинси Волански, которая снимается для различных мужских журналов. В Instagram на страницу модели подписано 800 тысяч человек.

В этой истории замешан также российский блогер Виталий Здоровецкий, который проживает в США. Он сам выбегал на поле во время финала ЧМ-2014, а за день до финала ЛЧ-2019 опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Здоровецкий и Волански встречаются и, судя по всему, скоро поженятся.

Тоттенхэм - Ливерпуль / REUTERSТоттенхэм - Ливерпуль / REUTERSКинси Волански / REUTERS

Как сообщал УНИАН, в финале ЛЧ "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" со счетом 2:0.

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Теги: #Лига чемпионов#Ливерпуль#Тоттенхэм