Американская модель в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов (фото)

Первый тайм матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" пришлось приостановить из-за модели Кинси Волански.

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" на поле выбежала фанатка.

Девушка, одетая только в купальник с надписью "vitaly uncensored", на 18-й минуте пробежала до середины поля, после чего ее поймали стюарды и увели с газона.

Как сообщает eurosport.ru, выбежавшей на поле оказалась американская модель Кинси Волански, которая снимается для различных мужских журналов. В Instagram на страницу модели подписано 800 тысяч человек.

В этой истории замешан также российский блогер Виталий Здоровецкий, который проживает в США. Он сам выбегал на поле во время финала ЧМ-2014, а за день до финала ЛЧ-2019 опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Здоровецкий и Волански встречаются и, судя по всему, скоро поженятся.

Как сообщал УНИАН, в финале ЛЧ "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" со счетом 2:0.