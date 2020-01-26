Определился чемпион Европы по гандболу (видео)

Испания выиграла турнир второй год подряд.

В шведском Стокгольме состоялся финал мужского чемпионата по Европы-2020, в котором встречались сборные Испании и Хорватии.

Испанцы смогли защитить титул, одержав победу со счетом 22:20. Победный мяч действующим чемпионам удалось забросить за полторы минуты до финального свистка.

Команда Жорди Рибейры не проиграла ни одного матча по ходу турнира и завоевала второе золото в истории, а также второе подряд. Кроме того, Испания дважды выигрывала чемпионат мира (2005, 2013).

Финал

Испания - Хорватия - 22:20 (12:11)

Видеообзор матча

Сборная Украины впервые выступала в финальной части Евро с 2010 года. Украинцы проиграли все три матча в группе и покинули турнир.

УНИАН ранее сообщал о том, что в третьем матче группы сборная Украины проиграла Чехии.