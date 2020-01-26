Определился чемпион Европы по гандболу (видео)
21:42, 26 января 2020Другое
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Испания выиграла турнир второй год подряд.
Испанцы защитили титул / фото: men2020.ehf-euro.com
В шведском Стокгольме состоялся финал мужского чемпионата по Европы-2020, в котором встречались сборные Испании и Хорватии.
Испанцы смогли защитить титул, одержав победу со счетом 22:20. Победный мяч действующим чемпионам удалось забросить за полторы минуты до финального свистка.
Команда Жорди Рибейры не проиграла ни одного матча по ходу турнира и завоевала второе золото в истории, а также второе подряд. Кроме того, Испания дважды выигрывала чемпионат мира (2005, 2013).
Финал
Испания - Хорватия - 22:20 (12:11)
Видеообзор матча
Сборная Украины впервые выступала в финальной части Евро с 2010 года. Украинцы проиграли все три матча в группе и покинули турнир.
УНИАН ранее сообщал о том, что в третьем матче группы сборная Украины проиграла Чехии.
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