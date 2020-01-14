Украина потерпела третье поражение подряд и покинула ЧЕ по гандболу

Украинцы уступили чехам.

Сборная Украины уступила в заключительном поединке группового этапа финальной части чемпионата Европы-2020 по гандболу. Матч состоялся в Вене.

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Украинцы играли с Чехией и проиграли со счетом 19:23.

Для команды Сергея Бебешко это поражение стало третьим подряд. Сборная Украины должна была побеждать с разницей не менее двух голов, чтобы побороться за выход в плей-офф из группы B.

Украина - Чехия - 19:23 (10:9)

Это первое выступление сборной Украины на гандбольном Евро с 2010 года. Лучшим результатом для национальной команды является 11-е место в 2002-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина во втором туре уступила Австрии.