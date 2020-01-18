Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге

Украинская сборная по итогам гонки стала восьмой.

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета.

За сборную Украины в гонке выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

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Тищенко передал эстафету тринадцатым, Прима вывел команду на седьмое место, а Дудченко и Пидручный свои этапы завершили восьмыми.

Победу в гонке одержала сборная Франции.

Результаты гонки

1. Франция - (0+6) 1:18:11,2

2. Норвегия - (0+10) +1:12,2

3. Австрия - (0+4) +1:24,3

4. Россия - (0+5) +1:32,3

5. Германия - (0+12) +2:13,1

6. Беларусь - (1+9) +2:39,0...

8. Украина - (0+6) +3:42,6

Ранее УНИАН также сообщал о результатах женской эстафеты в Рупольдинге.