Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге
17:10, 18 января 2020Другое
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Украинская сборная по итогам гонки стала восьмой.
Мужская эстафета на Кубке мира в Рупольдинге / фото: twitter.com/ibu_wc
В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета.
За сборную Украины в гонке выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.
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Тищенко передал эстафету тринадцатым, Прима вывел команду на седьмое место, а Дудченко и Пидручный свои этапы завершили восьмыми.
Победу в гонке одержала сборная Франции.
Результаты гонки
1. Франция - (0+6) 1:18:11,2
2. Норвегия - (0+10) +1:12,2
3. Австрия - (0+4) +1:24,3
4. Россия - (0+5) +1:32,3
5. Германия - (0+12) +2:13,1
6. Беларусь - (1+9) +2:39,0...
8. Украина - (0+6) +3:42,6
Ранее УНИАН также сообщал о результатах женской эстафеты в Рупольдинге.
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