"Д*билы, Россия выиграла": российские болельщики праздновали победу на хоккейном МЧМ, несмотря на поражение
Трансляция в России финала молодежного чемпионата мира по хоккею завершилась курьезной ситуацией.
Читайте такжеКанада одержала волевую победу над Россией в финале молодежного ЧМ по хоккею (видео)
В решающем поединке сборная Канады встречалась с Россией и одержала победу со счетом 4:3.
В то же время часть российских болельщиков радовалась завоеванию титула, посмотрев финал МЧМ-2011, в котором россияне победили канадцев со счетом 5:3. Запись старого поединка вместо прямой трансляции минувшей игры показал телеканал "Матч ТВ".
Именно "Матч ТВ" был официальным транслятором турнира в РФ, но после выхода в финал россиян было принято решение показать решающий поединок в прямом эфире на "Первом канале", а на "Матч ТВ" запустили повтор игры девятилетней давности.
Многие россияне по привычке включили "Матч ТВ" и радовались победе своей сборной в соцсетях.
УНИАН ранее также сообщал о том, что шведских хоккеистов возмутило поведение россиянина во время матча МЧМ-2020.