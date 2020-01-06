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"Д*билы, Россия выиграла": российские болельщики праздновали победу на хоккейном МЧМ, несмотря на поражение

13:16, 06 января 2020
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Россияне уступили минимальным счетом / фото: twitter.com/iihfhockey

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В решающем поединке сборная Канады встречалась с Россией и одержала победу со счетом 4:3.

В то же время часть российских болельщиков радовалась завоеванию титула, посмотрев финал МЧМ-2011, в котором россияне победили канадцев со счетом 5:3. Запись старого поединка вместо прямой трансляции минувшей игры показал телеканал "Матч ТВ".

Именно "Матч ТВ" был официальным транслятором турнира в РФ, но после выхода в финал россиян было принято решение показать решающий поединок в прямом эфире на "Первом канале", а на "Матч ТВ" запустили повтор игры девятилетней давности.

Многие россияне по привычке включили "Матч ТВ" и радовались победе своей сборной в соцсетях.

УНИАН ранее также сообщал о том, что шведских хоккеистов возмутило поведение россиянина во время матча МЧМ-2020.

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Теги: #хоккей