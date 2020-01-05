"Типичная Россия": шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиянина во время матча (видео)

Шведам не понравился поступок российского хоккеиста после заброшенной шайбы.

Хоккеисты сборной Швеции раскритиковали поведение игрока сборной России Александра Хованова во время полуфинала молодежного чемпионата мира.

Шведам не понравилось то, что после заброшенной шайбы россиянин демонстративно поцеловал герб на форме, когда проезжал мимо скамейки шведской сборной.

"Россияне очень остро отреагировали, когда канадец не снял шлем во время исполнения их гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб, вести себя так - это нормально. Типичная Россия", - сказал шведский хоккеист Альбин Эрикссон, которого цитирует Aftonbladet.se.

Еще один швед Самуэль Фагемо подчеркнул, что "это эмоции, но это все равно проявление неуважения".

Отметим, что полуфинал завершился победой россиян в овертайме - 5:4.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Одессе тренер принял участие в драке юных хоккеистов.