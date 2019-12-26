"Ждете?": народный депутат Беленюк задумался о выступлениях в UFC (фото)

Украинский борец заинтриговал своих поклонников.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк намекнул на возможный переход в смешанные единоборства MMA.

На своей странице в Instagram борец опубликовал фотографию, на которой он стоит с поясом чемпиона UFC - самой крупной спортивной организации по MMA.

"Ждете?", - подписал снимок двукратный чемпион мира по борьбе.

В настоящий момент Жан Беленюк также является народным депутатом от партии "Слуга народа".

УНИАН ранее сообщал о том, что UFC утвердил следующий бой Макгрегора.