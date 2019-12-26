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"Ждете?": народный депутат Беленюк задумался о выступлениях в UFC (фото)

15:56, 26 декабря 2019
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Беленюк является звездой греко-римской борьбы / фото: НОК Украины

На своей странице в Instagram борец опубликовал фотографию, на которой он стоит с поясом чемпиона UFC - самой крупной спортивной организации по MMA.

"Ждете?", - подписал снимок двукратный чемпион мира по борьбе.

Ждёте?😊

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

В настоящий момент Жан Беленюк также является народным депутатом от партии "Слуга народа". 

УНИАН ранее сообщал о том, что UFC утвердил следующий бой Макгрегора.

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Теги: #UFC#Жан Беленюк