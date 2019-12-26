"Ждете?": народный депутат Беленюк задумался о выступлениях в UFC (фото)
15:56, 26 декабря 2019Другое
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Украинский борец заинтриговал своих поклонников.
Беленюк является звездой греко-римской борьбы / фото: НОК Украины
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк намекнул на возможный переход в смешанные единоборства MMA.
На своей странице в Instagram борец опубликовал фотографию, на которой он стоит с поясом чемпиона UFC - самой крупной спортивной организации по MMA.
"Ждете?", - подписал снимок двукратный чемпион мира по борьбе.
В настоящий момент Жан Беленюк также является народным депутатом от партии "Слуга народа".
УНИАН ранее сообщал о том, что UFC утвердил следующий бой Макгрегора.
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