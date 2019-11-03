Украинский борец Новиков защитил титул чемпиона мира (видео)

Семен Новиков завоевал золотую медаль на ЧМ U-23.

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет, который проходит в Венгрии.

В финальной схватке в весовой категории до 87 кг Новиков одолел представителя Грузии Гурама Хецурани. Поединок завершился победой украинца со счетом 6:1.

Таким образом, Семенов защитил титул чемпиона мира, который он завоевал в прошлом году.

Видео финальной схватки было опубликовано на канале United World Wrestling в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский гимнаст Олег Верняев завоевал два золота на престижном турнире в Швейцарии.