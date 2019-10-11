Лучшая теннисистка Украины Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Украинская теннисистка будет защищать свой титул.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA-2019.

Это стало возможным после того, как нидерландская теннисистка Кики Бертенс, которая также претендует на попадание на Итоговый турнир, проиграла в четвертьфинале турнира в австрийском Линце.

На данный момент Свитолина занимает седьмое место в чемпионской гонке и уже не выпадет из топ-8.

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Свитолина стала седьмой теннисисткой, которая квалифицировалась на Итоговый турнир после Эшли Барти, Каролины Плишковой, Наоми Осаки, Симоны Халеп, Бьянки Андрееску и Петры Квитовой. Восьмой участницей турнира станет либо Бертенс, либо Белинда Бенчич.

Свитолина сыграет на Итоговом турнире в третий раз в карьере и будет защищать титул, который добыла в прошлом году, а также свои очки в рейтинге WTA.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября Китае.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина не смогла выйти в полуфинал крупного турнира в Пекине.