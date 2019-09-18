Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу (видео)

Украинская теннисистка из-за травмы не смогла завершить матч 1/8 финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA International в китайском Гуанчжоу.

В 1/8 финала украинка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая является 63-й ракеткой мира.

Свитолина уступила в первом сете со счетом 4:6, после чего приняла решение сняться с матча во второй партии при счете 3:4.

Во втором сете при счете 2:3 украинская теннисистка из-за проблем с коленом обращалась за помощью к врачу.

Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Гуанчжоу Свитолина обыграла представительницу Словакии.