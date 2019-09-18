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Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу (видео)

17:56, 18 сентября 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

В 1/8 финала украинка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая является 63-й ракеткой мира.

Свитолина уступила в первом сете со счетом 4:6, после чего приняла решение сняться с матча во второй партии при счете 3:4.

Во втором сете при счете 2:3 украинская теннисистка из-за проблем с коленом обращалась за помощью к врачу.

Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Гуанчжоу Свитолина обыграла представительницу Словакии.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина