Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу (видео)
17:56, 18 сентября 2019Другое
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Украинская теннисистка из-за травмы не смогла завершить матч 1/8 финала.
Элина Свитолина / REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA International в китайском Гуанчжоу.
В 1/8 финала украинка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая является 63-й ракеткой мира.
Свитолина уступила в первом сете со счетом 4:6, после чего приняла решение сняться с матча во второй партии при счете 3:4.
Во втором сете при счете 2:3 украинская теннисистка из-за проблем с коленом обращалась за помощью к врачу.
.@MarieBouzkova progresses to the #GuangzhouOpen quarterfinals as Elina Svitolina is forced to retire. pic.twitter.com/nkBgaUelPQ— WTA (@WTA) 18 сентября 2019 г.
Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Гуанчжоу Свитолина обыграла представительницу Словакии.
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