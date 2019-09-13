Определились финалисты чемпионата мира по баскетболу (видео)

Мировое первенство в Китае близится к своему завершению.

13 сентября на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, прошли полуфинальные матчи. В финал турнира пробились сборные Испании и Аргентины.

Испанская сборная в матче с двумя овертаймами обыграла сборную Австралии.

33 очка у победителей набрал Марк Газоль. У проигравших 32 очка на счету Патти Миллса.

Испания - Австралия - 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)

Аргентинская сборная в своем полуфинале, несмотря на статус аутсайдера, довольно уверенно обыграла Францию.

Лучшим игроком матча стал 39-летний аргентинец Луис Скола, который записал на свой счет 28 очков и 13 подборов.

Аргентина - Франция - 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)

Финальный матч пройдет 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, главный фаворит ЧМ-2019 сборная США сенсационно вылетела с турнира уже в четвертьфинале.