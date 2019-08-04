Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Состоялся двенадцатый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Венгрии.
Первым к финишу на трассе в Будапеште пришел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым с отставанием в 17 секунд стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В тройку вошел Себастьян Феттель из "Феррари".
Гран-при Венгрии. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +17,796
3. Себастьян Феттель ("Феррари") +1.01,433
4. Шарль Леклер ("Феррари") +1.05,250
5. Карлос Сайнс ("Макларен") +1 круг
6. Пьер Гасли ("Ред Булл") +1 круг
7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
8. Валттери Боттас ("Мерседес") +1 круг
9. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг
10. Александер Албон ("Торо Россо") +1 круг
Лидерство в личном зачете сохраняет Хэмилтон, у которого в активе 250 очков. У Боттаса - 188 очков, а Ферстаппен закрепился на третьем месте (181), на 25 очков опережая Себастьяна Феттеля из "Феррари".
В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 438 очков, у "Феррари" - 288 пунктов, у "Ред Булл" - 244.
Следующий этап пройдет в Бельгии 1 сентября.
Как сообщал УНИАН, победителем предыдущего этапа стал Ферстаппен.