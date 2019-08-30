Украинцы Проценко и Бех-Романчук стали победителями Бриллиантовой лиги (видео)

Украинские легкоатлеты стали лучшими по итогам сезона.

Прыгун в высоту Андрей Проценко стал чемпионом Бриллиантовой лиги-2019.

Украинец принял участие в пяти этапах соревнований и занял третье место в общем зачете, набрав 23 очка. При этом чемпионом он стал благодаря победе на финальном этапе в Цюрихе.

В Швейцарии Проценко взял несколько планок, а затем показал свой лучший результат сезона - 2,32 метра, одержав победу на этапе. Победителем сезона по системе последних двух лет становится тот, кому удается стать первым на финальном этапе.

У девушек в итоговом зачете Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину первой стала украинка Марина Бех-Романчук, которая приняла участие в четырех этапа и набрала 21 балл. Украинка опередила немку Малайку Михамбо на пять пунктов.

Другие украинские спортсменки Юлия Левченко и Ярослава Магучих заняли четвертое и пятое места в прыжках в высоту.

УНИАН ранее сообщал, что украинская легкоатлетка завоевала медаль на этапе Бриллиантовой лиги.