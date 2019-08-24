Шевченко, Верняев и даже Мораес: как спортсмены поздравляли Украину с Днем независимости (фото)
Известные украинские спортсмены 24 августа поздравили страну с 28-й годовщиной независимости.
Спортсмены разместили поздравления с Днем независимости в социальных сетях.
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко: "Дорогие друзья, поздравляю с Днем независимости!".
Боксер Денис Беринчик: "Слава Украине!".
Теннисист Сергей Стаховский: "С днем рождения, ненько! Свободно жить, высказываться, работать, мечтать, достигать есть законное право каждого гражданина независимой Украины! Мы страна с первой Конституцией в мире".
З днем народження Ненько !!!! Вільно жити, висловлюватись, працювати, мріяти, досягати є законне право кожного громадянина НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ!!! Ми країна з першою Конституцією у світі!!✊🏻🇺🇦💪🏻Пилип Орлик👌🏻❤️🇺🇦. Радіймо за нашу державу, вона того варта!!! #свободаабосмерть #деньнезалежгості #україна #ukraine #independenceday #stako #stakhovsky #celebration #proud #славаукраїні💙💛
Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес: "С Днем независимости, Украина!".
Гимнаст Олег Верняев: "С Днем независимости, Украина!".
Игрок сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов: "С Днем независимости, моя родная Украина!".
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Я горжусь быть украинцем".
Я пишаюся бути Українцем !— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 августа 2019 г.
I am proud to be Ukrainian 🇺🇦#IndependenceDay#Ukrainepic.twitter.com/OXh95cRGlz
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко: "С Днем независимости, Украина!".
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков: "С Днем независимости Украины!".
Биатлонист Дмитрий Пидручный: "С Днем независимости!".
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной трогательно поздравили Украину с Днем независимости.