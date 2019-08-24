Шевченко, Верняев и даже Мораес: как спортсмены поздравляли Украину с Днем независимости (фото)

Украинские спортсмены поздравили страну и украинцев с праздником.

Известные украинские спортсмены 24 августа поздравили страну с 28-й годовщиной независимости.

Спортсмены разместили поздравления с Днем независимости в социальных сетях.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко: "Дорогие друзья, поздравляю с Днем независимости!".

Боксер Денис Беринчик: "Слава Украине!".

Теннисист Сергей Стаховский: "С днем рождения, ненько! Свободно жить, высказываться, работать, мечтать, достигать есть законное право каждого гражданина независимой Украины! Мы страна с первой Конституцией в мире".

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес: "С Днем независимости, Украина!".

Гимнаст Олег Верняев: "С Днем независимости, Украина!".

Игрок сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов: "С Днем независимости, моя родная Украина!".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Я горжусь быть украинцем".

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко: "С Днем независимости, Украина!".

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков: "С Днем независимости Украины!".

Биатлонист Дмитрий Пидручный: "С Днем независимости!".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной трогательно поздравили Украину с Днем независимости.