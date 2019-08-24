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"Гордимся нашей страной": футболисты сборной трогательно поздравили Украину с Днем независимости (видео)

11:01, 24 августа 2019
Футбол
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Сборная Украины / REUTERS

Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.

"Сегодня главный праздник нашей державы - День независимости. Мы - украинцы. Для нас большая честь выступать за национальную сборную, большая честь защищать на международной арене два самых родных цвета. Голубой и желтый - цвета наших сердец. В Украине живут наши родители, здесь растут наши дети, здесь - наши корни", - говорится в поздравлении.

"Когда играет гимн, когда звучит "Слава Украине!", когда развевается родной флаг, на любом стадионе, в любой стране мира мы отвечаем: "Героям слава!". Наши победы - это наша благодарность защитникам Украины, благодарность каждому болельщику. Пусть ваши сердца каждый день будут наполнены гордостью тем, что мы - украинцы. Мы гордимся нашей страной, любим ее. С Днем независимости, Украина!", - также сказали футболисты.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и королева Елизавета Вторая поздравили Украину с Днем независимости.

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Теги: #сборная Украины#День Независимости Украины