Бойкот Макгрегору в США: виски звезды UFC демонстративно слили в унитаз (видео)

Поведение ирландского бойца осудили сотрудники одного из пабов Флориды.

Ирландский паб The Salty Shamrock, который расположен во Флориде (США), осудил поведение бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который совершил нападение на пожилого человека.

Менеджер паба Шон Райс, а также другие сотрудники заведения приняли решение вылить несколько бутылок виски Proper Twelve в унитаз, на котором установили фото самого Макгрегора. Стоит отметить, что марка данного напитка принадлежит самому спортсмену.

Due to the recent cowardly and appalling behavior of the so-called Irish #MMA fighter #ConorMcGregor, the Salty Shamrock Irish Pub will no longer carry his product nor associate its business with his name. We will discard his whiskey I challenge every Irish bar owner to do same pic.twitter.com/xVeJXQqzBg — IrelandsUnderworld®️ (@Ireunderworld) 17 августа 2019 г.

Владелец заведения Шон Райс позже дал комментарий изданию DublinLive:

"Это низкий поступок, который мы не можем поддержать. Этому виски место в туалете, поэтому хорошо, что ребята понесли его туда. Мы больше не будем продавать эту марку и рекомендуем другим пабам последовать нашему примеру".

Ранее в сети появилась запись, как Макгрегор с друзьями зашел в один из пабов Дублина и пытался угостить всех присутствующих своим виски. Один из пожилых посетителей несколько раз отказался пить, на что Конор отреагировал неадекватно и ударил незнакомца по лицу.

Известно, что полиция расследует данный инцидент.

УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор был арестован за грабеж и хулиганство.