Бойкот Макгрегору в США: виски звезды UFC демонстративно слили в унитаз (видео)
Ирландский паб The Salty Shamrock, который расположен во Флориде (США), осудил поведение бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который совершил нападение на пожилого человека.
Менеджер паба Шон Райс, а также другие сотрудники заведения приняли решение вылить несколько бутылок виски Proper Twelve в унитаз, на котором установили фото самого Макгрегора. Стоит отметить, что марка данного напитка принадлежит самому спортсмену.
Due to the recent cowardly and appalling behavior of the so-called Irish #MMA fighter #ConorMcGregor, the Salty Shamrock Irish Pub will no longer carry his product nor associate its business with his name. We will discard his whiskey I challenge every Irish bar owner to do same pic.twitter.com/xVeJXQqzBg— IrelandsUnderworld®️ (@Ireunderworld) 17 августа 2019 г.
Владелец заведения Шон Райс позже дал комментарий изданию DublinLive:
"Это низкий поступок, который мы не можем поддержать. Этому виски место в туалете, поэтому хорошо, что ребята понесли его туда. Мы больше не будем продавать эту марку и рекомендуем другим пабам последовать нашему примеру".
Ранее в сети появилась запись, как Макгрегор с друзьями зашел в один из пабов Дублина и пытался угостить всех присутствующих своим виски. Один из пожилых посетителей несколько раз отказался пить, на что Конор отреагировал неадекватно и ударил незнакомца по лицу.
Известно, что полиция расследует данный инцидент.
УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор был арестован за грабеж и хулиганство.