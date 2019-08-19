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Бойкот Макгрегору в США: виски звезды UFC демонстративно слили в унитаз (видео)

09:33, 19 августа 2019
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Макгрегора осудили за океаном / фото: ufc.com

Ирландский паб The Salty Shamrock, который расположен во Флориде (США), осудил поведение бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который совершил нападение на пожилого человека.

Менеджер паба Шон Райс, а также другие сотрудники заведения приняли решение вылить несколько бутылок виски Proper Twelve в унитаз, на котором установили фото самого Макгрегора. Стоит отметить, что марка данного напитка принадлежит самому спортсмену.

Владелец заведения Шон Райс позже дал комментарий изданию DublinLive:

"Это низкий поступок, который мы не можем поддержать. Этому виски место в туалете, поэтому хорошо, что ребята понесли его туда. Мы больше не будем продавать эту марку и рекомендуем другим пабам последовать нашему примеру".

Ранее в сети появилась запись, как Макгрегор с друзьями зашел в один из пабов Дублина и пытался угостить всех присутствующих своим виски. Один из пожилых посетителей несколько раз отказался пить, на что Конор отреагировал неадекватно и ударил незнакомца по лицу.

Известно, что полиция расследует данный инцидент. 

УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор был арестован за грабеж и хулиганство.

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Теги: #UFC#Конор МакГрегор