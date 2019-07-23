Украинская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Юрмале (видео)

Ангелина Калинина обыграла третью сеяную Катержину Синякову.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг теннисного турнира в Юрмале с призовым фондом 250 тысяч евро.

На старте турнира украинка обыграла 41-ю ракетку мира Катержину Синякову из Чехии.

Поединок длился два дня - ранее он был перенесен во втором сете из-за дождя. После возобновления матча Калинина выиграла девять из десяти геймов и завершила матч в свою пользу. Итоговый счет - 4:6, 6:4, 6:1.

Для 22-летней Калининой, которая в рейтинге WTA занимает 139-е место, это первая в карьере победа над соперницей из топ-50.

Далее Калинину ждет встреча с румынкой Патрицией Марией Тиг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере.