Украинские легкоатлетки завоевали две медали на престижном турнире в Италии
12:18, 17 июля 2019Другое
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Ольга Ляховая и Ирина Геращенко выиграли серебряные награды.
Ирина Геращенко показала результат 1,90 метра / фото: НОК Украины
Украинки Ольга Ляховая и Ирина Геращенко завоевали серебряные медали на ежегодном легкоатлетическом турнире в итальянской Падуе.
Ляховая выиграла серебро в беге на дистанции 800 метров. Украинка показала результат 2:01.16 минуты.
В борьбе за золото Ляховая уступила представительнице Кении Юнис Сум (2:00.99).
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Геращенко завоевала серебряную награду в прыжках в высоту. Украинка сумела взять высоту 1,90 метра.
Победительницей соревнований стала россиянка Мария Ласицкине. Ее результат - 1,94 метра.
Отметим, что ранее Геращенко уже выполнила олимпийский норматив. На турнире в Германии украинка покорила планку высотой 1,99 метра.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина впервые в истории не попала в топ-10 медального зачета Универсиады.
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