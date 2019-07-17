Украинские легкоатлетки завоевали две медали на престижном турнире в Италии

Ольга Ляховая и Ирина Геращенко выиграли серебряные награды.

Украинки Ольга Ляховая и Ирина Геращенко завоевали серебряные медали на ежегодном легкоатлетическом турнире в итальянской Падуе.

Ляховая выиграла серебро в беге на дистанции 800 метров. Украинка показала результат 2:01.16 минуты.

В борьбе за золото Ляховая уступила представительнице Кении Юнис Сум (2:00.99).

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Геращенко завоевала серебряную награду в прыжках в высоту. Украинка сумела взять высоту 1,90 метра.

Победительницей соревнований стала россиянка Мария Ласицкине. Ее результат - 1,94 метра.

Отметим, что ранее Геращенко уже выполнила олимпийский норматив. На турнире в Германии украинка покорила планку высотой 1,99 метра.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина впервые в истории не попала в топ-10 медального зачета Универсиады.