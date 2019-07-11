Титулованный боец UFC вызвал на бой девушек-чемпионок

Американец Генри Сехудо бросил вызов чемпионкам UFC Аманде Нуньес и Валентине Шевченко.

Обладатель чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал на бой двух девушек-чемпионок UFC.

Об этом Сехудо сказал в интервью tmz.com.

"Я хотел бы завоевать и третий пояс. Хорошим вариантом для меня была бы встреча с победителем боя между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем. Я готов драться с кем угодно в весе от 45 до 67 килограмм. И знаете что? Если Аманда Нуньес тоже хочет этого, то я готов. Валентина Шевченко, тебя тоже вызываю", - сказал Сехудо.

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"Я не беру пленных - я охочусь за золотом. Если у них оно есть, я хочу его заполучить", - добавил боец.

Отметим, что представительница Бразилии Нуньес является действующей чемпионкой UFC в полулегкой (62-66 кг) и легчайшей (57-61 кг) весовых категориях, а киргизка Шевченко - чемпионкой в весе 53-56 кг.

На счету 32-летнего Сехудо - 17 боев в смешанных единоборствах (15 побед и 2 поражения).

УНИАН ранее также сообщал о том, что американский боец одержал рекордную победу в UFC, нокаутировав соперника за пять секунд.