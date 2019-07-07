Нокаут за пять секунд: американский боец одержал рекордную победу в UFC (видео)

Хорхе Масвидаль выиграл поединок первым же ударом.

Американский боец Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC.

В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 239 Масвидаль уже на пятой секунде поединка нокаутировал американца Бена Аскрена.

Масвидаль отправил соперника на канвас первым же ударом - коленом в голову. После этого он бросился добивать Аскрена, но рефери тут же вмешался и остановил поединок.

Ранее никому в UFC не удавалось нокаутировать соперника за пять секунд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дону Фраю - в 1996 году он нокаутировал соперника за восемь секунд.

"Он нес всякую дичь перед боем и я хотел показать ему, что иногда это может закончиться плачевно", - сказал Масвидаль после боя.

Как сообщал УНИАН, ранее боец UFC проиграл бой за девять секунд.