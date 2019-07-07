Нокаут за пять секунд: американский боец одержал рекордную победу в UFC (видео)
11:58, 07 июля 2019Другое
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Хорхе Масвидаль выиграл поединок первым же ударом.
Хорхе Масвидаль - Бен Аскрен / REUTERS
Американский боец Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC.
В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 239 Масвидаль уже на пятой секунде поединка нокаутировал американца Бена Аскрена.
Масвидаль отправил соперника на канвас первым же ударом - коленом в голову. После этого он бросился добивать Аскрена, но рефери тут же вмешался и остановил поединок.
Ранее никому в UFC не удавалось нокаутировать соперника за пять секунд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дону Фраю - в 1996 году он нокаутировал соперника за восемь секунд.
"Он нес всякую дичь перед боем и я хотел показать ему, что иногда это может закончиться плачевно", - сказал Масвидаль после боя.
Как сообщал УНИАН, ранее боец UFC проиграл бой за девять секунд.
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