Украинец Михайлюк провел третий подряд победный матч в Летней лиге НБА (видео)
11:17, 09 июля 2019Другое
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Атакующий защитник в очередной раз успешно сыграл за "Детройт".
Михайлюк набрал 10 очков / фото: nba.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл еще один результативный матч в составе "Детройта" в рамках Летней лиги НБА.
В поединке против "Индианы" украинец провел на площадке 24 минуты, набрал 10 очков, сделал 2 подбора, совершил 5 передач и 1 перехват. "Пистонс" победили со счетом 102:84.
Один из точных трехочковых бросков Святослава опубликовала пресс-служба клуба в Instagram.
Стоит отметить, что "Детройт" с Михайлюком в составе одержал уже третью подряд победу в рамках Летней лиги НБА.
УНИАН ранее сообщал, что Михайлюк стал лучшим игроком матча Летней лиги.
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