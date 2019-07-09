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Украинец Михайлюк провел третий подряд победный матч в Летней лиге НБА (видео)

11:17, 09 июля 2019
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Михайлюк набрал 10 очков / фото: nba.com

В поединке против "Индианы" украинец провел на площадке 24 минуты, набрал 10 очков, сделал 2 подбора, совершил 5 передач и 1 перехват. "Пистонс" победили со счетом 102:84.

Один из точных трехочковых бросков Святослава опубликовала пресс-служба клуба в Instagram.

Стоит отметить, что "Детройт" с Михайлюком в составе одержал уже третью подряд победу в рамках Летней лиги НБА. 

УНИАН ранее сообщал, что Михайлюк стал лучшим игроком матча Летней лиги. 

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Теги: #баскетбол#НБА#Святослав Михайлюк