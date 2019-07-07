Украинский баскетболист стал лучшим игроком матча в Летней лиге НБА (видео)
12:34, 07 июля 2019Другое
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Украинец Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Детройт".
Святослав Михайлюк набрал 18 очков / фото: twitter.com/detroitpistons
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел еще один результативный матч в составе "Детройта" в рамках Летней лиги НБА.
В поединке против "Портленда" Михайлюк набрал 18 очков, а также записал себе в актив 3 подбора, 4 ассиста и 1 перехват. В итоге украинец стал самым результативным игроком матча.
Результативная игра Михайлюка, которому "Дейтройт" гарантировал контракт на следующий сезон, помогла "Пистонз" одержать победу со счетом 93:73.
Как сообщал УНИАН, ранее в рамках Летней лиги НБА Михайлюк помог "Детройту" обыграть сборную Хорватии.
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