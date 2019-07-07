Украинский баскетболист стал лучшим игроком матча в Летней лиге НБА (видео)

Украинец Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Детройт".

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел еще один результативный матч в составе "Детройта" в рамках Летней лиги НБА.

В поединке против "Портленда" Михайлюк набрал 18 очков, а также записал себе в актив 3 подбора, 4 ассиста и 1 перехват. В итоге украинец стал самым результативным игроком матча.

Результативная игра Михайлюка, которому "Дейтройт" гарантировал контракт на следующий сезон, помогла "Пистонз" одержать победу со счетом 93:73.

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках Летней лиги НБА Михайлюк помог "Детройту" обыграть сборную Хорватии.