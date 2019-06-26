"Продолжает бороться": президент FIA рассказал о состоянии Шумахера
02:56, 26 июня 2019Другое
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Жан Тодт отметил, что легендарный гонщик продолжает попытки вернуться к полноценной жизни.
Михаэль Шумахер после аварии не появлялся на публике / фото: Globallook
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии немецкого гонщика Михаэля Шумахера.
"Это очень личная информация. Михаэль находится в окружении любящих его людей, живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. Он продолжает бороться - это все, что я могу сказать", - заявил Тодт в эфире радио RMC Sport.
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Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому.
Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в сознание, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме в Швейцарии.
Ранее УНИАН сообщал, что сын Шумахера впервые сел за руль болида Формулы-1.
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