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С одного удара: боец UFC проиграл бой за несколько секунд (видео)

20:30, 23 июня 2019
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Кроудер упал после первого касания соперника / фото: ufc.com

Противостояние длилось всего девять секунд. Кроудер после первого касания соперника оказался на настиле октагона, после чего Розенструик оформил нокаут.

Видео поединка опубликовал Twitter-аккаунт UFC Europe.

Это был второй результат в истории дивизиона. Самый быстрый нокаут в тяжелом весе случился в 1996 году, когда на турнире UFC 8 американец Джон Фрай победил Томаса Рамиреса.

В мае УНИАН сообщал, что на чемпионку UFC Андраде и ее подругу совершено вооруженное нападение в Бразилии.

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Теги: #UFC#смешанные единоборства