С одного удара: боец UFC проиграл бой за несколько секунд (видео)
20:30, 23 июня 2019Другое
446 0
Аллен Кроудер оказался в нокауте уже на старте поединка.
Кроудер упал после первого касания соперника / фото: ufc.com
На турнире UFC состоялся поединок, в котором встречались Джаирзиньо Розенструик и Аллен Кроудер.
Противостояние длилось всего девять секунд. Кроудер после первого касания соперника оказался на настиле октагона, после чего Розенструик оформил нокаут.
Видео поединка опубликовал Twitter-аккаунт UFC Europe.
JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949— UFC Europe (@UFCEurope) June 22, 2019
Это был второй результат в истории дивизиона. Самый быстрый нокаут в тяжелом весе случился в 1996 году, когда на турнире UFC 8 американец Джон Фрай победил Томаса Рамиреса.
В мае УНИАН сообщал, что на чемпионку UFC Андраде и ее подругу совершено вооруженное нападение в Бразилии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter