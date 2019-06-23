С одного удара: боец UFC проиграл бой за несколько секунд (видео)

Аллен Кроудер оказался в нокауте уже на старте поединка.

На турнире UFC состоялся поединок, в котором встречались Джаирзиньо Розенструик и Аллен Кроудер.

Противостояние длилось всего девять секунд. Кроудер после первого касания соперника оказался на настиле октагона, после чего Розенструик оформил нокаут.

Видео поединка опубликовал Twitter-аккаунт UFC Europe.

Это был второй результат в истории дивизиона. Самый быстрый нокаут в тяжелом весе случился в 1996 году, когда на турнире UFC 8 американец Джон Фрай победил Томаса Рамиреса.

В мае УНИАН сообщал, что на чемпионку UFC Андраде и ее подругу совершено вооруженное нападение в Бразилии.