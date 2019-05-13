Украинские фехтовальщицы завоевали серебро на Кубке мира в Тунисе

Украинки добыли первые очки в командном отборе на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Женская сборная Украины по фехтованию завоевала серебро на Кубке мира в Тунисе, в финале проиграв Италии. Об этом сообщает НОК Украины.

Отметим, что украинки были близки к золоту, но проиграли в финале итальянкам лишь в три укола - 42:45.

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До выхода в финал наши фехтовальщицы победили Испанию (45:43), Францию (45:44) и Южную Корею (45:39).

В состав команды вошли Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Воронина.

Заняв второе место, украинки добыли первые очки в командном отборе на Олимпиаду в Токио в 2020 году.