Кубок Стэнли: Бостон сравнял счет в финальной серии (видео)

Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче финала.

"Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Сент-Луис Блюз" в шестом матче и сравнял счет в финальной серии.

"Сент-Луис" не сумел воспользоваться шансом закрыть серию на домашней площадке и впервые в истории стать чемпионом НХЛ.

Кубок Стэнли. Финал

"Сент-Луис" - "Бостон" - 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Шайбы: 0:1 Маршан (Крюг, Пастрняк), 08:40 Б, 0:2 Карло (Дебраск), 42:31, 0:3 Кульман (Крейчи), 50:15, 1:3 О Райлли (Перрон, Пьетранжело), 52,01, 1:4 Пастрняк (Курали, Маршан), 54:06 ПВ, 1:5 Хара, 57:41

Вратари: Биннингтон - Раск

Счет в серии - 3:3

Решающий седьмой матч состоится в ночь с 12 на 13 июня на площадке "Бостона".

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче финальной серии "Сент-Луис" одержал выездную победу.