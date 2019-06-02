Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Сборная РФ может быть жестко наказана из-за фальсификации документов.

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Sunday Times.

Поводом для отстранения может послужить фальсификация документов в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, который ранее был отстранен от участия в соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов в течение года.

В мае стало известно, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), включая главу организации Дмитрия Шляхтина, причастно к фальсификации документов и даче ложных показаний по делу Лысенко. Чиновники помогали скрыть допинговые нарушения.

Сфабрикованные документы должны были объяснить отсутствие Лысенко на допинг-тестах. Так, в поддельных документах было указано, что спортсмен пропустил визит допинг-офицеров из-за болезни.

Обнаружилось, что по адресу клиники, указанной в справках, находится разрушенное здание, а врачей, фамилии которых значатся в документах, не существует.

"Клиника была полностью поддельной: от регистрационных номеров до ложных фамилий врачей и фальсифицированных документов. Такой клиники нет. Использованный адрес - реальный, но там находится разрушенное здание", - сообщил источник.

Напомним, из-за нарушений антидопинговых правил от участия в Олимпиаде-2016 были отстранены все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, а также тяжелоатлеты. А на Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Как сообщал УНИАН, ранее WADA извлекло более двух тысяч допинг-проб из московской лаборатории.