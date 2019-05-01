WADA извлекло более двух тысяч допинг-проб из московской лаборатории

Эксперты WADA получили образцы из лаборатории и вывезли их за пределы России.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило работу по извлечению допинг-проб из московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает официальный сайт WADA.

Эксперты WADA получили 2262 образца. Все образцы, подлежащие проверке, были успешно извлечены, вывезены из России и отправлены в аккредитованную WADA лабораторию.

"WADA подтверждает, что команда в составе пяти специалистов успешно извлекла из лаборатории 2262 пробы, они разделены на образцы А и В и содержатся в 4524 контейнерах", - говорится в заявлении организации.

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Директор отдела расследований WADA Гунтер Янгер отметил важность извлечения образцов из московской лаборатории:

"Извлечение необходимых образцов из лаборатории - еще один шаг вперед. Эти образцы будут использованы для усиления доказательств против тех, кто, возможно, нарушил антидопинговые правила, и помогут реабилитировать спортсменов, которые не нарушали правил".

После изучения образцов WADA предоставит доказательства международным спортивным федерациям и национальным антидопинговым агентствам.

Напомним, 20 сентября 2018 года WADA условно восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Ключевым условием для этого было предоставление доступа в московскую лаборатию для экспертов WADA.

УНИАН ранее сообщал о том, что российские бобслеисты были лишены золота Олимпиады в Сочи из-за допинга.