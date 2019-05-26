"С нами придется помириться": украинский биатлонист откровенно высказался об отношениях с Россией

Чемпион мира Дмитрий Пидручный хочет, чтобы Россия вернула Украине аннексированные территории.

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный выразил мнение, что России рано или поздно придется помириться с Украиной.

Слова Пидручного приводит Tribuna.com.

"Я на стороне Украины. Поддерживаю все решения из-за агрессии. Конечно, от соседа никуда не уйдешь - с ним надо будет дальше жить. Рано или поздно придется с нами помириться. Вопрос - на каких условиях. Хочется, чтобы с возвращением всех аннексированных территорий", - сказал Пидручный.

Биатлонист также отметил, что спорт не может быть вне политики:

"Политика влияет на все - на спорт тоже. Сказать, что можно отгородиться от ситуации, невозможно".

УНИАН также сообщал о том, что известный вратарь с российским паспортом объяснил, почему выбрал для жизни Украину.