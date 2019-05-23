Украинка Ястремская пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге

Другая украинская теннисистка Марта Костюк преодолеть четвертьфинальную стадию не смогла.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк провели четвертьфинальные матчи на турнире во французском Страсбурге.

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Ястремская сумела выйти в полуфинал, обыграв француженку Фиону Ферро.

Для того, чтобы обыграть 88-ю ракетку мира, Ястремской понадобилось чуть больше часа. Матч завершился победой украинки со счетом 6:1, 6:3.

В текущем сезоне Ястремская уже во второй раз добралась до полуфинала на турнирах WTA.

Соперницей украинки по полуфиналу станет победительница матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, №61 в рейтинге WTA) - Арина Соболенко (Беларусь, №11).

Костюк в 1/4 финала уступила француженке Каролин Гарсии. Украинка потерпела поражение в трех сетах. 6:3, 3:6, 2:6.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем раунде Ястремская разгромила австралийскую теннисистку, а Костюк сенсационно прошла соперницу из Китая.