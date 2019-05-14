ЧМ-2019 по хоккею: сборная Канады на последней секунде обыграла словаков, США победили финнов

В матче лидеров группы В Россия выиграла у Чехии.

Завершился четвертый игровой день на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии.

В понедельник были сыграны четыре встречи. Ими стартовал третий тур группового турнира.

В первом поединке группы А сборная США лишь в овертайме сумела переиграть команду Финляндии - 3:2. Тем временем канадская дружина на последней секунде третьего периода (!) забросила решающую шайбу в поединке с хозяевами - Словакией, выиграв встречу - 6:5.

В группе В сборная России начала третий тур с уверенной победы над Чехией - 3:0. Сборная Швеции прошлась катком по команде географических соседей - Норвегии - 9:1.

Группа А

США - Финляндия - 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Словакия - Канада - 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Положение команд: Финляндия - 7 очков (3 игры), Германия - 6 (2), Канада - 6 (3), США - 5 (3), Словакия - 3 (3), Дания - 2 (2), Франция - 1 (2), Великобритания - 0 (2).

Группа В

Россия - Чехия - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Норвегия - Швеция - 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

Положение команд: Россия - 9 очков (3 игры), Швейцария - 6 (2), Чехия - 6 (3), Швеция - 6 (3), Латвия - 3 (2), Норвегия - 0 (3), Австрия - 0 (2), Италия - 0 (2).

Как сообщал УНИАН, ранее первые победы на чемпионате мира-2019 одержали сборные Канады, Швеции и США.