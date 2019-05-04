Украинский студент с рекордом выиграл чемпионат Европы по пауэрлифтингу

Сергей Белый стал чемпионом Европы, установив мировой рекорд.

Студент Харьковского национального университета внутренних дел Сергей Белый выиграл чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Континентальное первенство прошло в чешском городе Плзень.

Об этом сообщает МВС Украины в Twitter.

Украинский спортсмен завоевал золотую медаль, установив мировой рекорд по сумме троеборья.

Итоговый результат Белого - 1092,5 кг. В приседании со штангой украинец зафиксировал вес 417,5 кг, в жиме штанги лежа на горизонтальной скамье показал результат 315 кг, а в тяге штанги с помоста - 360 кг. Ближайшего конкурента Белый опередил на 62,5 кг.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что молодежная сборная Украины по пауэрлифтингу завоевала 19 медалей на чемпионате Европы.