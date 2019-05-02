Молодежная сборная Украины по пауэрлифтингу триумфовала на чемпионате Европы в Чехии

Украинские спортсмены завоевали 19 медалей, 8 из которых - золотые.

Триумфом молодежной сборной Украины отмечен чемпионат Европы по пауэрлифтингу, который в эти дни проходит в чешском городе Плзень.

Украинская молодежная команда завоевала на этих соревнованиях 19 медалей, из них 8 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Девушки завоевали первое общекомандное место, обойдя сборные России и Словакии. А в командном зачете среди юниорок и юниоров сборная команда Украины заняла вторые ступени, сообщает Спортивный комитет Украины.

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Титулы чемпионов Европы-2019 завоевали: Мария Полянская (до 47 кг), Валерия Яворская (до 52 кг), Анастасия Антонюк (до 57 кг), Дарья Русаненко (до 72 кг), Дарья Бражник (до 43 кг), Зина Демьян (до 47 кг), Эдгар Долгий (до 59 кг), Виктор Голиней (свыше 120 кг).

Серебряными призерами стали: Елена Букина (до 63 кг), Екатерина Параскевич (до 84 кг), Дмитрий Голиней, Руслана Краснова.

Бронзу завоевали: Анита Колесник (до 57 кг), Виктория Гурак, Юлия Осиик (до 57 кг), Мария Шендерчук (до 63 кг), Ростислав Бабюк (до 59 кг), Евгений Чернятин (до 105 кг), Владимир Кравец (до 120 кг).

Как сообщал УНИАН, украинские каратисты выиграли три золота и серебро на турнире в Марокко.