Кубок Стэнли: Каролина в третий раз обыграла Айлендерс, Даллас сравнял счет в серии (видео)

За океаном состоялись очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.

В НХЛ прошли очередные матчи второго раунда плей-офф. "Каролина" сделала еще один шаг навстречу финалу Восточной конференции, в третий раз обыграв "Айлендерс". "Даллас" выиграл у "Сент-Луиса", сравняв счет в серии.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

"Каролина" - "Айлендерс" - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Терявяйнен (Славин, Хэмилтон) – 06:41, 1:1 – Тэйвз (Бейли, Эберле – бол.) – 08:20,, 2:1 – Фолк (Фегеле, Стаал) – 31:58,, 2:2 – Бейли (Кюнхакль) – 34:13, 3:2 – Уильямс (Ахо) – 50:15, 4:2 – Терявяйнен (Песке, Славин – ПВ.) – 59:02, 5:2 – Ахо (Валльмарк – ПВ.) – 59:55,

Вратари: МакЭлхинни – Ленер.

Счет в серии - 3:0.

"Даллас" - "Сент-Луис" - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Тарасенко (Данн, О'Райлли – бол.) – 05:02, 1:1 – Дикинсон (Сегин, Цуккарелло) – 11:23, 2:1 – Спецца (А. Радулов, Линделль – бол.) – 19:08, 3:1 – Клингберг (Сегин, Цуккарелло) – 29:26, 4:1 – Хинц (Бенн, А. Радулов) – 37:28, 4:2 – Томас (Пьетранджело, О'Райлли) – 53:44,

Вратари: Бишоп – Биннингтон.

Счет в серии - 2:2.

Как сообщал УНИАН, ранее во втором раунде "Коламбус" и "Сан-Хосе" захватили лидерство в своих сериях.