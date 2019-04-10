Звезда НБА объявил о завершении карьеры
Известный немецкий баскетболист Дирк Новицки завершает карьеру.
Об этом 40-летний уроженец Вюрцбурга сообщил в американском Далласе вечером во вторник, 9 апреля, после окончания матча, в котором его команда "Даллас Маверикс" обыграла "Феникс Санс" со счетом 120:109.
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"Это был мой последний домашний матч. Но я останусь здесь с женой и детьми, это мой новый дом. Я стал техасцем, спасибо всем вам", - заявил баскетболист, игравший на позиции тяжелого форварда.
Новицки в течение 21 сезона выступал за "Даллас Маверикс", тем самым поставив рекорд НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) по числу сезонов в одной команде. Он стал самым ценным игроком команды. В 2011 году Новицки привел ее к первому в истории чемпионскому титулу. За свою карьеру баскетболист преодолел отметку в 31 тысячу очков.
"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.— NBA (@NBA) April 10, 2019
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В 2002 году Новицки получил титул самого ценного игрока чемпионата мира по баскетболу, а три года спустя стал самым ценным игроком чемпионата Европы.