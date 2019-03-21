Гимнастический турнир Стеллы Захаровой соберет рекордное количество участников

В последние дни марта в Киеве будут соревноваться спортсмены из 20-ти страны.

30-31 марта в Киеве состоится традиционный турнир по спортивной гимнастике Ukraine International Cup-2019, который ежегодно проводит олимпийская чемпионка Стелла Захарова.

В нынешнем году турнир, который включен в календарный план Международной федерации гимнастики (FIG), примет рекордное количество гостей – ожидается приезд 180 представителей из 20-ти стран планеты, сообщает Isport.

Cреди будущих участников соревнований команды Австралии, Малайзии, Польши, Испании, Израиля, Турции, Грузии, Франции, Египта и другие.

"Мы вместе с большой командой всеми силами пытаемся выполнять свою работу максимально хорошо. Кроме всего прочего и для того, чтобы показать максимальный уровень организации спортивных мероприятий в Украине. Мы хотим, чтобы те спортсмены, которые приезжают в нашу страну, рассказывали потом на международных соревнованиях о том, что в Украине проходят такое прекрасные спортивные мероприятия", - говорит Стелла Захарова.

Соревнования будут проходить на уровне национальных сборных, а также юниоров. Всего будут разыграны по 24 комплекта медалей

В этом году турнир Ukraine International Cup-2019 станет главной репетицией перед чемпионатом Европы, который в начале апреля примет польский Щецин. Касательно представительства, то точно основным составом выступит женская сборная Украины, по мужской тренерский состав еще не принял решения. Точно пропустит турнир Олег Верняев, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Что касается представителей других стран, то будут среди них звезды мировой и европейской гимнастики, станет известно уже по приезду, хотя несколько известных спортсменов в предварительных заявках есть.