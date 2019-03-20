Украинка Козлова проиграла в финале квалификации теннисного турнира в США

Наша спортсменка в двух партиях уступила Монике Никулеску из Румынии.

В Ки-Бискейне (США) завершился финальный матч квалификации теннисного турнира серии WTA - Miami Open presented by Itaú, в котором украинка Екатерина Козлова уступила Монике Никулеску из Румынии.

Игра завершилась со счетом 2:6, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка сделала один брей по ходу матча, против четырех - у соперницы. Кроме того, наша спортсменка выиграла в два раза меньше геймов - лишь 6 против 12 у румынки.

Позже сегодня Даяна Ястремская проведет матч первого круга основного турнира против Екатерины Александровой из России. Также в основном турнире принимает участие Леся Цуренко. Лучшая теннисиситка Украины Элина Свитолина не приехала на соревнования из-за травмы.