Лейкерс обыграли Чикаго, Клипперс уступили Портленду в центральных матчах дня НБА

Игра в Чикаго завершилась победой команды из Лос-Анджелеса со счетом 107:123.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей регулярного чемпионата, в центральном из которых Чикаго Буллз принимали Лос-Анджелес Лейкерс и уступили.

Игра завершилась со счетом 107:123, сообщает официальный сайт лиги.

"Быки" мощно начали матч на своей площадке - 34:16, но затем постепенно отдали инициативу сопернику проиграв все последующие четверти и упустив преимущество в 18 очков - 26:39, 24:43 и 23:25.

Самым результативным игроком на площадке в этом матче был ЛеБрон Джеймс, на счету которого 36 очков при коэффициенте полезности 9.

НБА. Регулярный чемпионат.

12 марта.

Филадельфия – Кливленд 106:99 (24:12, 29:35, 28:30, 25:22)

Филадельфия: Симмонс - 26, Редик - 17, Эмбиид - 17, Эннис - 12, Харрис - 11, Марьянович - 11, Скотт - 6, Макконнел - 4.

Кливленд: Секстон - 26, Осман - 18, Кларксон - 13, Жижич - 12, Найт - 11, Стаускас - 9, Нваба - 7, Фрай - 3.

Индиана – Нью-Йорк 103:98 (27:29, 28:23, 30:21, 18:25)

Индиана: Богданович - 24, Коллисон - 16, Тернер - 15, Мэттьюз - 14, Сабонис - 10, Янг - 10, Макдермотт - 8, Холидей - 2, Джозеф - 2.

Нью-Йорк: Мудиэй - 21, Дотсон - 18, Нокс - 16, Джордан - 12, Вонле - 8, Смит - 7, Трир - 7, Робинсон - 7, Томас - 2.

Даллас – Сан-Антонио 105:112 (24:34, 29:26, 21:24, 31:28)

Даллас: Брансон - 34, Пауэлл - 20, Дончич - 12, Харрис - 11, Хардуэй-младший - 10, Финни-Смит - 8, Новицки - 8, Клебер - 2.

Сан-Антонио: Дерозан - 33, Олдридж - 28, Уайт - 23, Дав. Бертанс - 11, Форбс - 6, Белинелли - 4, Пелтль - 4, Миллз - 3.

Новый Орлеан – Милуоки 113:130 (23:23, 25:33, 41:45, 24:29)

Новый Орлеан: Рэндл - 23, Дэвис - 21, Пэйтон - 14, Джексон - 14, Миллер - 13, Диалло - 11, Кларк - 10, Уильямс - 5, Джонсон - 2.

Милуоки: Адетокунбо - 24, Миддлтон - 23, Брогдон - 18, Бледсо - 14, Миротич - 14, Лопес - 13, Снелл - 9, Коннотон - 9, Дивинченцо - 3, Ильясова - 3.

Чикаго – Лейкерс 107:123 (34:16, 26:39, 24:43, 23:25)

Чикаго: Лопес - 20, Портер - 19, Данн - 18, Арчидиаконоу - 14, Маркканен - 11, Селден - 9, Харрисон - 6, Фелисио - 6, Блэкени - 4.

Лейкерс: Джеймс - 36, Колдуэлл-Поуп - 24, Кузма - 21, Рондо - 14, Макги - 10, Баллок - 9, Вагнер - 5, Карузо - 3, Уильямс - 1.

Клипперс – Портленд 104:125 (30:23, 22:27, 32:35, 20:40)

Клипперс: Харрелл - 22, Л. Уильямс - 18, Гилджис-Александер - 15, Шамет - 11, Зубац - 10, Грин - 9, Темпл - 7, Чендлер - 6, Беверли - 4, Уоллес - 2.

Портленд: Макколлум - 35, Лиллард - 20, Нуркич - 20, Кантер - 14, Карри - 10, Лейман - 9, Харклесс - 6, Амину - 4, Коллинс - 3, Тернер - 2, Трент-мл. - 2.

Денвер – Миннесота 133:107 (31:20, 27:28, 36:30, 39:29)

Денвер: Маррей - 30, Миллсэп - 23, Йокич - 18, Моррис - 16, Харрис - 12, Пламли - 7, Крэйг - 6, Бартон - 6, Бисли - 5, Уэлш - 4, Вандербилт - 3, Эрнангомес - 3.

Миннесота: Таунс - 34, Джонс - 16, Рейнольдс - 12, Уильямс - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Шарич - 9, Гибсон - 8, Дьенг - 4, Бэйлесс - 4.