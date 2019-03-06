Белый Барс минимально обыграл Динамо и выиграл путевку в полуфинал плей-офф УХЛ

В полуфинальной серии "Белый Барс" будет противостоять "Донбассу".

Белоцерковский «Белый Барс» стал четвертым полуфиналистом плей-офф сезона Украинской хоккейной лиги, обыграв в четвертьфинальной серии харьковское «Динамо».

Вторая игра, состоявшаяся в Белой Церкви, завершилась победой "Барса" - 3:1. Счет в серии до двух побед стал 2:0.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Печерских (Арабов - больш.), 16:30, 1:1 Чердак (Олейник), 17:08, 2:1 Панченко (Ружников, Гребеник), 37:09, 3:1 Гребеник (Тимченко, Печерских), 49:50.

Таким образом, команда из Белой Церкви составила пару донецкому «Донбассу», c которым встретится в полуфинале. Напомним, ранее победитель другого четвертьфинала – херсонский «Днепр» вышел на ХК «Кременчуг».

Серии полуфинала плей-офф будут длиться до четырех побед одной из команд (максимальное количество игр – 7).

Команды, которые заняли более высокие места по итогам регулярного сезона, будут иметь преимущество домашнего льда, проведя на своих площадках первый и второй матчи.

«Кременчуг» - «Днепр»

Первые матчи серии состоятся 11-го и 13 марта в Кременчуге, а 16-го и 18-го числа команды сыграют в Херсоне. В случае надобности 21-го, 24-го и 27 марта клубы сыграют решающие поединки. Отметим, что пятый и седьмой матчи пройдут на домашней арене кременчужан.

«Донбасс» - «Белый Барс»

Первые матчи серии состоятся 12-го и 14 марта в Дружковке, а 17-го и 19-го числа команды сыграют в Белой Церкви. В случае надобности 23-го, 25-го и 28 марта клубы сыграют решающие поединки. Отметим, что пятый и седьмой матчи пройдут на домашней арене действующего чемпиона Украины.