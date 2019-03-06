Определилась первая полуфинальная пара плей-офф УХЛ

"Кременчуг" встретится с "Днепром" в борьбе за выход в финал.

Стала известна первая полуфинальная пара плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Вице-чемпион Украины по хоккею «Кременчуг» сыграет с дебютантом чемпионата «Днепром», сообщает официальный сайт УХЛ.

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Первые матчи полуфинальной серии пройдут 11-го и 13 марта в Кременчуге, а 16-го и 18-го числа команды встретятся в Херсоне.

Если понадобится, команды проведут дополнительные матчи 21-го, 24-го и 27 марта. Пятый и седьмой поединки пройдут тоже в Кременчуге.

Состав другой полуфинальной пары еще не известен. Своего соперника ждет действующий чемпион "Донбасс". Он сыграет с победителем противостояния «Динамо» и «Белого Барса». На данный момент белоцерковцы ведут в четвертьфинальной серии со счетом 1:0.