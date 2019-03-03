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Украинский дуэт выиграл золото на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

19:32, 03 марта 2019
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НОК Украины

Украинский дуэт Владислава и Марина Алексеевы заняли первое место на турнире по синхронному плаванию в вольной программе этапа Мировой серии FINA, который проходит в Париже.

Украинки получили за выступление 91,6333 балла, опередив сильных и более титулованных соперниц из Японии и Испании, сообщает НОК.

Ранее сообщалось, что Ольга Саладуха заняла третье место в тройном прыжке ЧЕ по легкой атлетике в помещении.

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Теги: #синхронное плавание